Дарья Мороз растрогала подписчиков милым фото с младшей сестрой

Москва, 26 апреля. Российская актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram совместный снимок со своей младшей сестрой Варварой. Подписчики артистки порадовались милому семейному фото.

Актриса буквально растрогала поклонников новым снимком. Подписчики оставили массу комплиментов, написав в восторженные комментарии.

«Какая нежность!», «Это просто изумительное фото!», «Счастье», «Сестрички-красавицы», — восхитились снимком фолловеры.

Дочь Варвара родилась у режиссера Юрия Мороза от второй жены актрисы Виктории Исаковой. Изначально отношения между ней и Дарьей Мороз не складывались, вероятно, причиной этому служил значительный разрыв в возрасте – Исакова младше своего мужа на 20 лет, таким образом, женщины находятся практически в одном возрасте. Однако после съемок фильма «Противостояние», режиссером которого был Юрий Мороз, девушки все же помирились.

Ранее Дарья Мороз порадовала пользователей Сети откровенным снимком в прозрачной юбке. Даже в условиях самоизоляции актриса сохраняет позитивный настрой и огненное настроение, о чем поспешила уведомить своих поклонников. Особое внимание фолловеры обратили на отменную фигуру артистки, заметную через откровенное одеяние, передает Федеральное агентство новостей.