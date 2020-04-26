Подольская поддержала попавшую в скандал Тодоренко

Москва, 26 апреля. Российская исполнительница Наталья Подольская прокомментировала скандал с участием телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии.

Подольская заступила за Тодоренко. В своем профиле в Instagram певица опубликовала видео с показа мод, где она вместе с Региной Тодоренко, Верой Брежневой предстала в свадебном платье. Наталья Подольская напомнила, что Регина Тодоренко извинилась за свою формулировку.

«Зачем нужна эта жуткая, в последнее время очень модная, публичная порка? Люди! Вы же не считаете, что кто-то реально поддерживает агрессию и насилие? Лично я считаю, что за такое надо жестко наказывать либо административно, либо уголовно!» — написала Подольская.

Она выразила уверенность в том, что Регина Тодоренко тоже не поддерживает насилие.

Ранее российская актриса Настасья Самбурская отреагировала на скандал вокруг высказываний телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии. Она поддержала певицу и призвала перестать ее травить. Самбурская написала, что «когда тебе морду бьет мужчина», нет оправдания, но пояснила, что в некоторых случаях именно женщина ведет себя неадекватно, а подзатыльник от мужчины часто действует как «успокоительное».

Напомним, журнал Glamour лишили звания «Женщина года» Регину Тодоренко после ее резонансного заявления. Редакция выступила против любой формы насилия.