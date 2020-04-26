Туск назвал коронавирус последним предупреждением для Европы

Брюссель, 26 апреля. Пандемия коронавируса может привести к распаду Европейского союза, считает экс-председатель ЕС Дональд Туск. Чтобы предотвратить это, он выдвинул ряд довольно радикальных мер.

В первую очередь, по его мнению, европейские власти должны восстановить свою репутацию, по которой сами нанесли сильный удар, проявив равнодушие к Италии и Испании, оказавшимися в самой тяжелой ситуации из-за COVID-19.

«Нет сомнений в том, что репутационные потери Европы велики: в Италии, Испании, Португалии, а также в непосредственной близости от нас, например, на Западных Балканах», — признал он.

Именно поэтому, по мнению Туска, власти ЕС должен спасти Италию и Испанию и, по возможности, весь европейский проект.

«Сейчас не время для возни с цифрами. Что касается экономики, нам нужен блицкриг: сейчас мы не можем быть нерасторопными и медлить, а также опасаться нестандартных мер», — считает он.

Туск убежден, что Европа в конце концов, вероятно, пострадает от пандемии больше всех, и это, по его мнению, должно стать для толчком для совместного поиска вакцины и предоставления ЕС больших возможностей в области здравоохранения.

«Даже если сейчас тяжело, и многие граждане не хотят этого слышать: больше Европы и меньше национализма — вот решение. Нам не нужны немецкие, итальянские решения, нужны европейские решения», — заявил он в интервью Der Spiegel.

Экс-председатель ЕС предупредил, что если Европа будет и дальше разобщаться в этом кризисе, то политически она это не переживет.