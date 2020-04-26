Коронавирус 26 апреля в РФ и мире: статистика, жертвы, последние новости

Италия планирует закрыть границы для иностранцев до конца года, а в Индии зафиксирован рост заражения. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 26 апреля

— Всего зараженных 2 836 096 (+105 476 за сутки) — Скончались 197 313 (+6243 за сутки) человек — Выздоровевших 809 018 (+60 987 за сутки) пациента

Данные по России на утро 26 апреля

На 27 апреля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 80 949 (+6361), выздоровело 6 767 (+517), умерло 747 (+66). Лидерство по числу заболевших имеют Москва (+2971), Московская (+576) и Нижегородская (+153) области.

Данные по Украине на 26 апреля

По информации Министерства здравоохранения, официально на территории Украины на утро 26 апреля было зарегистрировано 8 617 (+492 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 209 человека (+8 за сутки), всего выздоровело 840.

Самая большая заболеваемость была зафиксирована в Черновицкой области (1341 человек) и в Киеве (1188 человек).

Италия закрывает границы

До конца текущего года Италия не собирается открывать границы для иностранцев. Такое заявление сделал министр культуры и туризма республики Дарио Франческини в интервью газете La Repubblica.

«(Открытие границ. — Прим. ФАН) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства», — уверен итальянский политик.

При этом французский министр допустил, что уже в мае в Италии будет возобновлена работа музеев и главных достопримечательностей страны, которые закрылись из-за пандемии нового типа коронавируса. По словам чиновника, среди тех достопримечательностей, которые планируется открыть, будут, вероятнее всего, Колизей и Помпеи.

Всплеск заболеваемости в Индии

Согласно данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране число больных коронавирусной инфекцией возросло. За сутки количество зараженных увеличилось на 1990 человек и составляет 26 496.

Сообщается, что сейчас проходят лечение 19 868 человек. Выздоровели — 5803 человека, 824 погибли (за сутки скончались 49). Накануне говорись о 24 506 заболевших, днем ранее – 23 077.

Наибольшая часть зараженных новым типом коронавируса было зафиксировано в штате Махараштра в центре страны. Там выявлено 7628 случаев заражения. На втором месте по числу заболевших обосновался самый западный штат Индии Гуджарат — 3071 случай. За ним следует столичная территория Дели с 2625 зараженными.