Килинкаров объяснил, зачем Зеленскому нужен «гастролер» Саакашвили в правительстве Украины

На Украине уже давно не придерживаются норм законодательства, и, если это нужно, заинтересованные лица во власти в состоянии как просто их не заметить, так и в одночасье поменять под себя. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал сообщение киевского издания «Обозреватель», где была названа причина, по которой бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили не может быть назначен на пост вице-премьера в правительстве. По мнению авторов сообщения, серьезным препятствием для получения высокой должности для Саакашвили должна стать его судимость, которую тот получил в родной Грузии за преступления, совершенные на посту президента этой страны. Уточняется, что те судебные решения по Саакашвили имеют силу на территории Украины, поскольку та ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и подписала договор с Грузией о правовой помощи.

«Я не думаю, что это станет преградой для того, чтобы назначить этого политического гастролера вице-премьером, — считает Килинкаров. — А про запретительные положения те, кому это выгодно, просто «забудут». Когда они кого-то останавливали? Примерно такая же история там была с назначением Генпрокурора. Просто наплевали на закон и все».

Экс-депутат Рады пояснил, для чего президент Владимир Зеленский идет на опасное для его репутации назначение: по его словам, Саакашвили планируют подключить к переговорному процессу с международным валютным фондом (МВФ), который пока идет туго. По всей видимости, украинский лидер рассчитывает использовать бывшего грузинского президента в качестве связующего звена между Украиной и Западом, чтобы выбить вожделенный кредит.

«Но тогда, если уж говорить начистоту, МВФ попросту покупает должность вице-премьера для своего человека, — убежден эксперт. — Видите ли, Фонд не готов делать транш государству Украина, но поменяет решение, если на ключевом посту будет стоять Саакашвили. Иначе как политической коррупцией на высшем уровне это назвать нельзя».

Кроме того, продолжил собеседник ФАН, история с назначением бывшего губернатора Одессы явно не обойдется без участия «отечественного олигархата».

«То, что Ренат Ахметов контролирует премьер-министра, это не значит, что он контролирует все правительство, — заметил Килинкаров. — Там очень много представителей других финансово-промышленных групп, и, учитывая то, как активно поддерживаемая Игорем Коломойским фракция «Слуга народа» выступает за назначение Саакашвили, я думаю, что именно с этим олигархом у политика есть договоренности. Какие именно, покажет время».

Экс-депутат Рады не сомневается, что, если Саакашвили в очередной раз провалит порученную ему работу, то ответственность за это будет им переложена на собственное начальство — премьер-министра или даже президента. Впрочем, второй вариант маловероятен.