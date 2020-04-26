Более 500 россиян полностью излечились от коронавируса за минувшие сутки

Москва, 26 апреля. За последние сутки в России полностью вылечились от коронавируса 517 человек. Их выписали из больниц, сообщил оперштаб, отслеживающий ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России.

Таким образом, общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии составило 6767. Отметим, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами крови. По мнению клинического комитета по COVID-19, именно переливание донорской плазмы крови COVREC — плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию — один из самых эффективных методов лечения заболевания.

В Москве донорам обещают стимулирующие выплаты. Так, за каждые 150 миллилитров плазмы они будут получать 1250 рублей, а за 600 миллилитров плазмы — 5000 рублей.

При этом стать донором может не каждый переболевший. Во-первых, есть ограничения по возрасту: от 18 до 55 лет. Во-вторых, у него не должно быть хронических заболеваний. И, наконец, в третьих, у него должны быть отрицательные анализы на гепатиты В и С, и на ВИЧ.