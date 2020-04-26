США перебросят на Аляску 54 истребителя F-35 для «контроля» над Россией в Арктике

Киев, 26 апреля. США к 2021 году планируют укрепить расположенную на Аляске авиабазу «Эйельсон» 54 истребителями пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщает украинский портал Defense Express.

В настоящее время на авиабазе уже несут службу два F-35A, а также F-22 Raptor. Переброска истребителей является следствием соперничества США с Россией за влияние в Арктике. Как полагает автор материала, присутствие американских самолетов на Аляске позволит контролировать места пусков российских подлодок и маршруты патрулирования российской стратегической авиации, пишет газета «Известия».

Напомним, что Россия намерена построить в Арктике две станции предупреждения о ракетном нападении, которые обезопасят границы страны. В настоящий момент действуют две станции на западной границе (в Ленинградской и Калининградской областях), одна в южной части (в Краснодарском крае), одна в Оренбургской области и еще три в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никому не собирается грозить из Арктики, однако намерена обеспечить свою безопасность в этом регионе. В Арктике уже размещены новейшие системы слежения за пусками ракет и военная база ПВО. Глава государства назвал это вынужденной необходимостью. Он обратил внимание на то, что в Норвежском море постоянно дежурят американские подводные лодки, а расчетное подлетное время ракет из этой зоны до Москвы составляет всего 15 минут.