Свыше 60 пациентов с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки

Москва, 26 апреля. Число погибших пациентов с COVID-19 в России выросло до 747 человек, за минувшие сутки скончались более 60 больных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным штаба, в течение последних суток в России скончалось 66 зараженных пневмонией нового типа.

«За последние сутки подтверждено 66 летальных случаев с COVID-19. <...> За весь период по России умерло 747 человек», — говорится в сообщении.

Так, за прошедшие сутки в Москве скончались 38 человек, четверо в Петербурге, по двое — Московской области, Республике Марий Эл, Калининградской и Самарской областях.

По последним данным, в России зафиксировано более 80 тысяч заражения коронавирусной инфекцией, 6,3 тысячи из них были выявлены за минувшие сутки. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 6,7 тысячи зараженных.