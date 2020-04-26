Суд Миссури обнародовал тезисы иска к КНР по поводу ответственности за эпидемию COVID-19

Генеральный прокурор США обратился в суд к Китаю, Коммунистической партии Китая, провинции Ухань и Уханьскому институту вирусологии с требованием взыскать убытки.

Судом штата Миссури обнародован иск Министерства юстиции США, в котором оно обвиняет Китай в (цитаты из иска) «гибели людей, человеческих страданиях и экономических потрясениях, глобальной пандемии», «зловещей серии должностных преступлений», «убийстве сотен тысяч человек».

Генеральный прокурор США основывается на предположениях изданий Wall Street Journal, «Журнал медицины Новой Англии», новостных выпусках CNN и еще пяти интернет-изданий. Американцами иск готовился второпях: в начале указывается 5700 зараженных в Миссуре, а в середине число возрастает до 5800.

Шанс на выигрыш у прокурора в абсурдном с точки зрения международного права суде практически стопроцентный: судить Китай будут 23 американских гражданина. Требования касаются абсолютного запрета на деятельность Уханьского института вирусологии, взыскания с КНР денежных компенсаций в пользу заболевших американцев, прямого ущерба американскому бюджету и экономике, штрафов. Размер взыскания определит суд. Поскольку речь идет об экономическом оппоненте, сумма может составить несколько миллиардов долларов.

Как полагают наблюдатели, иск является частью большой игры американцев на подавление экономического превосходства Китая.

В своем иске американский генпрокурор указывает на отсутствие суверенитета ответчиков и тем самым ставит законы США выше международных договоров и конвенций ООН.

Эксперты отмечают, что в связи с подобным иском стала очевидна необходимость изменений в Конституции РФ, в которых российский закон признается главнее международных актов, идущих вразрез с экономическими и политическими интересами нашего государства.