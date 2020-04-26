Политолог: Россия поставила Украине ультиматум за срыв договоренностей по Донбассу

Для Киева стало уже «доброй» традицией уходить от ответов на прямые вопросы по взятым на себя обязательствам перед международными партнерами по имплементации Минских соглашений. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Россия поставила ультиматум

Россия не будет договариваться о новой встречи в «нормандском формате», пока не будут выполнены решения предыдущей встречи лидеров, которая состоялась в Париже. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже, а для их выполнения нет другого пути, кроме как вести себя правильно в контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском. Мы вместе с ОБСЕ будем помогать», — заявил Сергей Лавров.

По его словам, то, что Киев уходит от прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками — «тяжелая ситуация». Он обвинил украинские власти в стремлении сделать «нормандский формат» единственной площадкой по минским договоренностям

«Они считают, что в рамках этого «нормандского формата» есть Россия в качестве «страны-агрессора», а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация», — заключил Лавров.

Украина уходит от ответов

Как отметил Евгений Голышкин, Россия поставила Украине ультиматум — Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу. Для Киева стало уже «доброй» традицией уходить от ответов на прямые вопросы по взятым на себя обязательствам перед международными партнерами по имплементации Минских соглашений.

«Который год международное сообщество наблюдает регулярное увиливание Киева от прямых переговоров с ДНР и ЛНР, и регулярные военные обострения на линии соприкосновения. При этом ВСУ постоянно наносят ущерб социальной инфраструктуре Донбасса и без всякого стеснения обстреливает из тяжелой артиллерии жилые кварталы, в результате чего страдает мирное население», — пояснил Евгений Голышкин.

По всей видимости, считает украинский политолог, президенту Украины Владимиру Зеленскому, как и его предшественнику Петру Порошенко крайне необходима война в Донбассе для сокрытия экономических провалов и для более комфортных условий «попрошайничества» на международной арене. Киев не хочет пускать в свое электоральное поле миллионы бывших сограждан, которые имеют исключительно альтернативную точку зрения на происходящие уже шестой год события в стране.

«Странно, что никто кроме России из членов участников «нормандского формата» не призывает Украину к исполнению взятых на себя обязательств. Складывается впечатление, что и самой Европе такая ситуация в чем-то выгодна», — заключил Евгений Голышкин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.