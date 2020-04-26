Успенская обиделась на фанатов, раскритиковавших ее новую песню

Москва, 26 апреля. Эстрадная исполнительница Любовь Успенская решила поддержать на фоне эпидемии коронавируса врачей, записав с другими артистами песню в их поддержку. В Instagram артистка выложила фрагмент трека.

В описании ролика певица поблагодарила медиков за ту работу, которую они выполняют в непростых условиях. Артистка также призвала россиян соблюдать режим самоизоляции.

Однако подписчики неоднозначно отреагировали на пост Успенской, часть фолловеров посчитала поведение звезд лицемерным.

«Лучше бы снабжали их нужными защитными средствами, а эта вся показуха ни к чему! Цирк устроили и сами радуются», «Понаездятся по заграницам, понаотдыхают, понавезут заразы, а потом лечи их. Конечно, спасибо», «Лицемерие чистой воды!», — возмутились некоторые поклонники.

Слова фанатов настолько возмутила Успенскую, что она опубликовала новый пост, в котором изложила свои размышления.

«Эдакие «диванные войска», такие товарищи, которые наверняка знают, сколько денег кому нужно платить, кому куда идти, чем заниматься, как жить и как править матушкой Россией. Люди, где ваша совесть?» — обиделась на поклонников Успенская.

Ранее Успенская объяснила подписчикам, как ей удалось во время пандемии коронавируса отправить в США своего племянника Ролана, который проходит за океаном лечение. По ее словам, с перелетом помогли сотрудники американского консульства, передает Федеральное агентство новостей.