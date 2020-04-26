Выступавший за сближение с Россией журналист Джульетто Кьеза скончался в Италии

Рим, 26 апреля. Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза скончался в воскресенье в возрасте 79 лет. Об этом рассказал друг журналиста — глава благотворительной организации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато.

«У него была операция. Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения. Возможно, это как-то связано с коронавирусом», — пояснил он РИА Новости.

Бордато отметил, что Кьеза пользовался огромным уважением среди обычных итальянцев и постоянно выступал за сближение с Россией. В декабре прошлого года журналист заявил, что президент РФ Владимир Путин максимально объективно оценивает мировые события. По его словам, российский лидер не боится отстаивать интересы своей страны в мире, где коллективный Запад, используя свое влияние, всеми силами пытается установить контроль над другими странами. Более того, Кьеза был уверен, что мир не скатился в войну во многом благодаря Путину, который смог проявить «терпение и изящность», поняв, «с кем имеет дело».

Отметим, что доверительное отношение к России у Кьезы сформировалось не случайно. Журналист на протяжении 20 лет работал в РФ, представляя итальянские газеты l'Unita и La Stampa. А в 2004 году он стал депутатом Европарламента и вошел в парламентскую комиссию ЕС-Россия.

Италия сегодня находится на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране официально зарегистрировано 187,3 тыс. случаев. Когда ситуация в стране приняла катастрофический характер, Россия направила в Италию самолеты с медицинским оборудованием и специалистами — военными врачами и вирусологами. Последние была определены в итальянский Бергамо.