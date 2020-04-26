Террористы ПНС Ливии выступили против ЛНА на нескольких направлениях

Триполи, 26 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии перешли в наступление — наблюдается увеличение количества обстрелов гражданских районов в окрестностях Триполи.

Аккаунт подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) «Защитники Абу Салим» в Twitter сообщает о беспорядочном обстреле жилых районов Каср бен Гашира боевиками ПНС Ливии. Артиллерия турецких наемников ведет огонь на юге Триполи из парка Ан-Наср — расчеты орудий расположены среди объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, триполийские бандформирования пошли в наступление на позиции Ливийской национальной армии сразу на нескольких участках фронта, тем самым нарушая перемирие. Источники в социальных сетях сообщают об ожесточенных боестолкновениях на направлении Ар-Рабиш в Абу Салиме, Завият Ад-Дахмани в Триполи и в окрестностях кладбища Хусейн в районе Аль-Хадба.

После стратегической потери боевиками города Сирт на востоке Ливии и голословных заявлений функционеров триполитанского правительства о защите мирных жителей бандформирования Сарраджа изменили тактику. Поддерживающий ПНС пользователь Twitter сообщает об авиаударах ВВС ПНС по позициям ЛНА в районе Джариф в Сирте.

#عااااااجل |



قصف جوي على مواقع مليشيات حفتر في منطقة جارف بسرت قبل قليل.#العدوان_على_طرابلس — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) April 26, 2020

Вместе с этим триполитанское правительство продолжает поддерживать тенденцию на атаки с воздуха посредством сбрасывания снарядов с турецких дронов — аккаунт отдела военной информации ЛНА сообщает, что силы ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА, который вылетел с территории академии ВВС в Мисурате и пытался нанести удар по позициям воинских частей в районе Аль-Вишка, к востоку от Абу Курайна. Еще один турецкий беспилотник был сбит над Аль-Ватыей, когда БПЛА пытался нанести удар по базе.

Эти обстрелы и воздушные атаки с использованием турецкой военной техники являются прямым доказательством участия Турции в эскалации ливийского кризиса.

Напомним, Турция продолжает поставки вооружения и боевиков из сирийского Идлиба на сторону ПНС Ливии, несмотря на все достигнутые договоренности в Москве и Берлине, а также угрозу распространения пандемии коронавируса.

Более того, теперь переброска боевиков из Сирии стала принудительной мерой — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что турецкие вербовщики, находящиеся в Сирии, потребовали от группировок «Джейш аш-Шаркыя» и «Ахрар аш-Шаркыя» предоставить 500 наемников. Одного из полевых командиров отправили в неофициальную тюрьму за отказ предоставить «добровольцев».