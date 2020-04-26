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Террористы группировок ПНС Ливии устроили ночные вооруженные разборки

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Террористы группировок ПНС Ливии устроили ночные вооруженные разборки

Триполи, 26 апреля. Террористы незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили ночные разборки в районе Завият ад-Дахмани. Об этом сообщил канал 218 TV, ссылаясь на информацию, полученную от местных жителей оккупированных боевиками территорий североафриканского государства.

Отмечается, что вооруженное столкновение произошло между членами террористической группировки RADA и бандитами из «Батальона революционеров Триполи», которые подконтрольны «МВД» ПНС. Причиной для разборок стало задержание несколькими днями ранее двух полевых командиров Хани Мисбаха и Адхама Насуфы по приказу «министра» внутренних дел триполитанского режима Фатхи Башаги, что вызвало недовольство боевиков из их бандформирований.

Террористы группировок ПНС Ливии устроили ночные вооруженные разборки

Так, аккаунт 82-го пехотного батальона Ливийской национальной армии (ЛНА) в соцсети Facebook сообщает о скоплении вооруженных бандитов «Батальона революционеров Триполи» вблизи бывшего гражданского аэропорта «Митига», где располагается одноименная частная тюрьма, контролируемая террористами группировки RADA.

Террористы группировок ПНС Ливии устроили ночные вооруженные разборки

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что арестованные командиры боевиков «Батальона революционеров Триполи» перешли дорогу Башаге своими нелестными публикациями в его адрес в социальных сетях. Примечательно, что операцией по задержанию Мисбаха и Насуфы руководил лично террорист Абд аль-Рауф Карра, являющийся руководителем группировки RADA. Теперь бандиты устроили из-за этого междоусобные разборки, пытаясь отомстить главе «МВД» ПНС и его людям.

Террористы группировок ПНС Ливии устроили ночные вооруженные разборки

Напомним, террористы RADA в мае прошлого года похитили и незаконно удерживают в частной тюрьме «Митига» двоих российских граждан, социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В течение всего этого времени со стороны ПНС не было выдвинуто никаких официальных обвинений в адрес сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Россиян содержат в невыносимых условиях, не допускают к ним адвокатов, а «охранники» Абд аль-Рауфа Карры издеваются над ними, угрожают и даже применяют пытки, тем не менее наши соотечественники не сломились и надеются на освобождение, чтобы поскорее вернуться на родину.

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