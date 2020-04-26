Террористы группировок ПНС Ливии устроили ночные вооруженные разборки

Триполи, 26 апреля. Террористы незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили ночные разборки в районе Завият ад-Дахмани. Об этом сообщил канал 218 TV, ссылаясь на информацию, полученную от местных жителей оккупированных боевиками территорий североафриканского государства.

Отмечается, что вооруженное столкновение произошло между членами террористической группировки RADA и бандитами из «Батальона революционеров Триполи», которые подконтрольны «МВД» ПНС. Причиной для разборок стало задержание несколькими днями ранее двух полевых командиров Хани Мисбаха и Адхама Насуфы по приказу «министра» внутренних дел триполитанского режима Фатхи Башаги, что вызвало недовольство боевиков из их бандформирований.

Так, аккаунт 82-го пехотного батальона Ливийской национальной армии (ЛНА) в соцсети Facebook сообщает о скоплении вооруженных бандитов «Батальона революционеров Триполи» вблизи бывшего гражданского аэропорта «Митига», где располагается одноименная частная тюрьма, контролируемая террористами группировки RADA.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что арестованные командиры боевиков «Батальона революционеров Триполи» перешли дорогу Башаге своими нелестными публикациями в его адрес в социальных сетях. Примечательно, что операцией по задержанию Мисбаха и Насуфы руководил лично террорист Абд аль-Рауф Карра, являющийся руководителем группировки RADA. Теперь бандиты устроили из-за этого междоусобные разборки, пытаясь отомстить главе «МВД» ПНС и его людям.

Напомним, террористы RADA в мае прошлого года похитили и незаконно удерживают в частной тюрьме «Митига» двоих российских граждан, социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В течение всего этого времени со стороны ПНС не было выдвинуто никаких официальных обвинений в адрес сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Россиян содержат в невыносимых условиях, не допускают к ним адвокатов, а «охранники» Абд аль-Рауфа Карры издеваются над ними, угрожают и даже применяют пытки, тем не менее наши соотечественники не сломились и надеются на освобождение, чтобы поскорее вернуться на родину.