Архивные фото жены Охлобыстина произвели фурор в Сети

Москва, 26 апреля. Российский актер Иван Охлобыстин поделился в Instagram архивными фото своей супруги Оксаны Арбузовой. Снимки актрисы в необычном образе стали поводом для многочисленных обсуждений в Сети.

Звездная пара живет вместе уже четверть века. Накануне у Арбузовой был день рождения, артистке исполнилось 47 лет. Охлобыстин решил показать подписчикам, насколько он горячо любит свою супругу. Он выложил на своей странице фото актрисы в молодости, которые буквально произвели фурор в Сети. Пост актер сопроводил множеством смайликов в виде сердечек.

Снимки оказались кадрами из нашумевшего фильма «Авария — дочь мента». Арбузова сыграла главную роль в кинокартине, воплотив образ молодой девушки неформальных взглядов.

Подписчики сразу узнали, из какого фильма Охлобыстин выложил кадры. Однако многие не догадывались, что на фото изображена его жена, ведь имидж дерзкой молодой девушки никак не вяжется с реноме супруги священника, коим на протяжении нескольких лет являлся Охлобыстин.

«Ну нет», «И это матушка?!», «Это ваша жена?» — написали пораженные поклонники в комментариях.

Ранее Охлобыстин попал в скандал, посетив «тайную» пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. На богослужение актер пришел вместе с семьей, передает Федеральное агентство новостей.