Дочь Визбора раскрыла причину смерти Ураловой

Москва, 26 апреля. Дочь известного советского барда Юрия Визбора рассказала о причинах смерти бывшей жены своего отца — актрисы Евгении Ураловой.

По ее словам, женщина долгие годы страдала от онкологического заболевания. Она даже перенесла операцию, после которой состояние артистки улучшилось, однако ненадолго.

«Она оперировалась в Москве более двух лет назад, и все прошло довольно удачно. Ремиссия была продолжительная. Надеялись, что обойдется. Она была стабильна», — цитирует дочь Визбора издание «СтарХит».

Когда болезнь вернулась, Уралова отправилась в Израиль, где работают одни из самых лучших онкологов в мире, но и там лечение не дало положительного результата. Поняв неотвратимость рака, актриса начала приготовления. Она заранее попрощалась с родными и друзьями, а также организовала собственные похороны.

При этом экс-жена Визбора до последнего держала свою болезнь в секрете от коллег. Она продолжала выступать в театре, ничем не выдавая свое состояние.

О смерти Ураловой стало известно 17 апреля. Актриса умерла на 80-м году в Израиле. Российскому телезрителю она может быть известна по фильмам «Июльский дождь», «Аты-баты, шли солдаты», «Закон» и «Дети Арбата». Она стала второй женой Юрия Визбора. Пара познакомилась на съемках фильма «Июльский дождь» и официально оформила свои отношения в 1967 году. В этом браке родилась дочь Визбора и Ураловой Анна. Через некоторое время семья распалась. Причиной разрыва стали измены со стороны барда. После этого Визбор женился еще два раза, а Уралова так и не нашла нового спутника жизни.