Кто такая Регина Тодоренко: чем известна, скандалы, личная жизнь

Ставшая популярной российская и украинская телеведущая и блогер Регина Тодоренко получила широкую известность благодаря роли ведущей в тревел-шоу «Орел и решка». Она полюбилась зрителям после участия в вокальных конкурсах «Фабрика звезд» и «Голос». Сегодня Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым, экс-вокалистом группы Smash, воспитывает сына и продолжает карьеру телеведущей. Она работает на одном из российских федеральных каналов и ведет собственное шоу на YouTube.

Детство и юность Регины Тодоренко

Регина Тодоренко зарекомендовала себя не только как ведущая, но и как певица, композитор и автор собственных песен. Она родилась 14 июня 1990 года в городе Одесса и воспитывалась в творческой семье. У родителей было музыкальное прошлое, но мать работала программистом, а отец — экономистом.

В детстве Регина посвящала свое время творчеству и искусству, она занималась в театральной студии, хореографическом классе, а также ходила на уроки вокала. Уже в семь лет она стала звездой школьного театра «Балаганчик». По собственному признанию телеведущей, в музыкальную школу с первого раза ее не взяли, а педагоги заявили, что у нее нет ни слуха, ни голоса.

После школы Тодоренко поступила в Одесский национальный морской университет на факультет транспортных технологий и систем, но продолжала грезить о творческой карьере, хотя учеба давалась ей достаточно легко. В конце концов, она решила продолжить образование в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Карьера Тодоренко: вокалистка, автор песен и ведущая «Орла и решка»

Свой путь в мире шоу-бизнеса Регина Тодоренко начала в 2008 году. Тогда она стала участницей шоу «Фабрика звезд 2». Первое место занять Тодоренко не удалось — но она вошла в число финалистов и запомнилась зрителю как одна из самых ярких участниц сезона.

Конкурс позволил Регине взлететь по карьерной лестнице, и она стала солисткой женской группы Real O. Прошло два года, и на то время популярный коллектив выпустил дебютный альбом под названием «Платье», который получил премию «Золотой граммофон». Регина не только была солисткой, но и автором песен. Она написала композиции для Софии Ротару «Прости», Натальи Бардо «Бардо», а также для своей же группы Real O — «Снегом», «Уходи на фиг», «Елки», INDI «Кристаллы».

2014–2015 годы для Тодоренко стали переломными: она покинула коллектив, стала участницей проекта «Голос» и попробовала себя в роли ведущего масштабного проекта «Орел и Решка». Тогда она отправилась в путешествие по всему миру в компании соведущего Коли Серги. Зрители и сейчас считают этот тандем одним из самых удачных за всю историю программы.

Личная жизнь

Регина Тодоренко привыкла не афишировать свою личную жизнь. Она встречалась с шоуменом Никитой Трякиным, но отношения к браку не привели. В 2017 году телеведущая вышла замуж за бывшего участника группы Smash Влада Топалова. Молодая семья воспитывает двухлетнего сына Мишу. Сейчас Тодоренко ведет шоу на телеканале «Пятница!» — «Пятница с Региной» и продолжает участие в программе «Орел и Решка».

Громкие скандалы с участием Тодоренко

В 2017 году Регина Тодоренко на модном показе в Новосибирске дала опрометчивый комментарий касательно процесса съемок уже ставшего на тот момент популярным тревел-шоу «Орел и Решка». Она призналась, что золотой карты не существует — все исключительно по бартеру. Оказывается, в обмен на рекламу команда арендует роскошное жилье на пару часов для съемки. Разразился громкий скандал. Руководство «Орла и решки» опровергло слова Тодоренко, пригрозило разрывом контракта с телеведущей и штрафом в два миллиона рублей. Позже Регина принесла свои извинения перед авторами программы.

Недавно Тодоренко дала резонансное интервью, которое стало поводом для масштабного скандала. Блогер высказалась на тему домашнего насилия. В интервью People Talk блогер заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. По ее мнению, зачастую женщины сами являются провокаторами, поскольку не умеют нормально общаться со своими мужчинами. Слова Тодоренко вызвали бурную реакцию общественности, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года». Телеведущую обвинили в оправдании домашнего насилия.