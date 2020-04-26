Сирия, 26 апреля. Военнослужащие ВС Турции открыли огонь по террористам ХТШ в районе города Ан-Найраб в Идлибе. Протурецкие боевики напали на офис гуманитарной организации в Африне. Анкара переправила в САР еще один военный конвой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вступила в противостояние с турецкими военнослужащими в районе Ан-Найраба в провинции Идлиб.

ВС Турции: переправили очередной военный конвой на территорию Идлиба.

Протурецкие силы: напали на офис гуманитарной организации в городе Африн; потребовали выкуп за освобождение незаконно задержанного пожилого человека на северо-западе Алеппо.

«Хашд Шааби»: перебросили колонну пикапов в Сирию.

Соединенные Штаты: осуществляют воздушные поставки оборудования на позиции SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркыя» напали на офис гуманитарной организации «Бахар», располагающийся в Африне. Во время налета был избит руководитель центра, а также разогнаны остальные сотрудники. Кроме того, была уничтожена документация. Никакой информации о том, что стало причиной атаки на представительство этой организации, пока не поступало.

Между тем появились подробности о задержании 70-летнего пожилого мужчины в пригороде Африна Шейх Хадид. По данным SOHR, он был арестован членами группировки «Лива Султан Сулейман Шах», действующей в составе «Сирийской национальной армии». Стало известно, что за освобождение сирийца боевики потребовали у его родных заплатить выкуп в размере 10 тысяч долларов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (notwoofers) сообщает о том, что в Сирию прибыла колонна пикапов со стороны пограничного иракского города Аль-Каим. Конвой проследовал в направлении Абу-Кемаля. Предполагается, что на территорию Дейр-эз-Зора прибыли бойцы иракского проправительственного ополчения «Хашд Шааби».

Между тем Twitter-канал (SteeleSyAA) передает, что с американских военных самолетов на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) было сброшено военное оборудование. Отмечается, что поставка техники была осуществлена в одном из районов провинции, богатых энергоресурсами.

Провинция Идлиб

На территорию Сирийской Арабской Республики (САР) прибыл очередной конвой с подкреплениями из Турции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), колонна с материально-техническим обеспечением пересекла сирийско-турецкую границу в районе пограничного перехода «Кафр-Лусин».

Поступают сообщения о столкновениях между турецкими военнослужащими и боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» поблизости от города Ан-Найраб. Согласно сведениям Twitter-канала (Syria_Protector), террористы в очередной раз организовали демонстрации на трассе М-4, согнав туда мирных жителей. По предварительной информации, два человека были убиты.

Как известно, члены ХТШ отказались признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых должно осуществляться совместное патрулирование РФ и Турции. Террористы всячески препятствуют его проведению, используя гражданских лиц в качестве «живого щита». Напомним, в конце марта Анкара обязалась обеспечить безопасность в зоне патрулирования, тем не мене пока совместный мониторинг проводился лишь в сокращенном формате.

Провинция Хасака

Интернет-портал Aleppo Media Center сообщает о том, что в лагере «Аль-Хол» была зафиксирована смерть ребенка. Он скончался ввиду отсутствия у поселенцев пункта временного размещения доступа к квалифицированной медицинской помощи. Как известно, в лагере наблюдается тяжелая гуманитарная обстановка. Ситуация также осложняется тем, что в «Аль-Холе» содержатся члены семей террористов «Исламского государства»1, которые нередко устраивают поджоги палаток или нападения на охранников лагеря.

1 Организация запрещена на территории РФ.