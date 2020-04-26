Российские банки готовятся переводить сотрудников на работу с проживанием в офисе

Москва, 26 апреля. Крупные российские банки готовятся переводить часть сотрудников на работу с проживанием в офисе. В некоторых финансовых организациях такой режим уже начал действовать. Причина — потребность обеспечить бесперебойность и надежность операций.

В Совкомбанке, например, полностью изолированы в банках до окончания пандемии самые важные специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, рассказал РБК первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.

В банке «Зенит» тоже готовятся к тому, чтобы часть сотрудников начала работать в таком формате. Первый зампред правления Константин Рыбаков рассказал, что для этого в организации уже закупили необходимые для проживания вещи и продукты, обеспечили медицинское сопровождение. Те сотрудники, которые согласились работать с проживанием в офисе, сдали тест на коронавирус, а также прошли подробный инструктаж.

Отметим, что после того, как апрель был объявлен нерабочим месяцем (для борьбы с распространением коронавирусной инфекции), но эти правила не распространялись на ряд других организаций, в том числе и банки. Многие из них перевели большую часть своих сотрудников на удаленную работу, часть продолжила работать из офиса, но жить там пока никому не предлагали.