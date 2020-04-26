Напуганные успехами Асада враги Сирии развернули кампанию по его дискредитации

Информационные атаки, направленные против сирийского президента Башара Асада, продолжаются. В ангажированных СМИ то и дело появляются фейки, главная задача которых — не донести правду, а очернить главу Сирийской Арабской Республики. Подробнее о том, чего боятся те, кто стоит за кампанией против Асада, — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Фейки и откровенная ложь

Западу и его союзникам на Ближнем Востоке не удалось добиться своей главной цели в Сирии — свергнуть законное правительство во главе с Башаром Асадом. Сирийский лидер справился и с политическим давлением, и с экономическими санкциями, и с террористической угрозой.

При поддержке России Асад победил в войне и заслужил еще большую поддержку среди населения своей страны. Все, что остается врагам Сирии теперь — это вести информационную войну против сирийского президента в подконтрольных им СМИ.

Ранее ФАН уже писало о запуске фейк-кампании врагами Сирии. Источники агентства по ряду признаков отметили, что появление потока лживых новостей о руководстве САР и лично Асаде было организовано Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции.

Ни для кого не секрет, Анкара долгое время является самым жестким и последовательным противником официального Дамаска. На данный момент сирийская провинция Идлиб находится в настоящей оккупации турецких ВС. Территорию турки делят с террористами, выбрав их себе в союзники. Власти Турции создают уже третью армию из джихадистов для противостояния сирийским правительственным войскам.

Информационные атаки являются одним из неотъемлемых элементов борьбы против неугодного Анкаре правительства. Главной целью руководства Турции остается свержение президента Башара Асада, захват и демографическое преобразование значительной части северной Сирии, а также приход в власти в САР марионеточного правительства.

Страхи противников Асада

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов уверен, что враги Дамаска сейчас стараются всеми силами очернить Асада, видя его успехи в освобождении страны от терроризма. Таким мнением эксперт поделился с ФАН.

«Одерживающий победу в Сирии Башар Асад утверждается как полноправный президент сирийского государства. Он имеет огромное влияние. Это первое арабское государство, сумевшее уничтожить на своей территории террористов. Причем под террористами стоит понимать и Запад, и Турцию, и Саудовскую Аравию, и всех тех, кто был недоволен союзом России и Сирии. Оставшиеся боевики в основном зажаты в Идлибе, оттуда они выйти не могут, а на остальной территории Сирии с Асадом просто некому воевать. Те, кто в Сирии потерпел крах теперь хотят поднять население против Башара Асада, имея рычаг давления через средства массовой информации», — заметил политолог.

Курбанов отметил, что политика Асада близка простым сирийцам, желающим жить в свободной и развивающейся стране.

«Кого бы ни поставили вместо Асада, тот уровень, то уважение, ту поддержку, которую он имеет в Сирии, никто иметь не будет. Что бы ни происходило, население Сирии поддерживает Башара Асада. Люди понимают, что его взгляды как раз соответствуют мечтам сирийцев, которые хотят свободную страну, которая не будет подчиняться ни Западу, ни каким-либо другим странам. Это невыгодно его врагам, потому мы видим эти сочинения, правды в которых нет», — подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что противникам сирийского руководства не удастся добиться смены президента, потому что он имеет большую поддержку у мирного населения и способен эффективно управлять страной.