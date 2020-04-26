Премьера фильма «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ

Премьера российского художественного фильма о российских социологах в Ливии «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ.

Кинолента, повествующая о судьбе российских социологах Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), основана на реальных событиях. Весной 2019 года Максим Шугалей, Самер Суэйфан и Александр Прокофьев отправились в Ливию для проведения социологических исследований, однако в мае 2019 года Шугалей и Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, после чего их поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига». Официальных обвинений россиянам так и не было предъявлено, а сами социологи до сих пор содержатся в «Митиге», печально известной бесчеловечными условиями и пытками заключенных.

Отметим, ливийское посольство в Москве, представленное функционерами триполитанского правительства, также не может дать однозначного ответа российским дипломатам о судьбе россиян в Ливии.

По сюжету фильма, Россия начинает готовить операцию по спасению Максима Шугалея (Кирилл Полухин) и Самера Суэйфана (Олег Абалян).

«Обычно кино или любое другое художественное произведение создается спустя какое-то время после произошедших событий. В этом смысле фильм «Шугалей» уникален: история, которую он рассказывает, хоть и началась год назад, еще не окончена. Она происходит сейчас, и ее финал еще не написан. За ходом этой истории можно следить в прайм-тайм. Ее герои — мои друзья и коллеги, Максим и Самер. На их долю выпали очень тяжелые испытания, которых по счастливой случайности мне удалось избежать», — рассказывает один из прототипов персонажей фильма Александр Прокофьев, роль которого исполняет Сергей Яценюк.

Прокофьев лично был свидетелем многих событий, о которых повествует фильм. Он акцентирует внимание на том, что «Шугалей» — это кинолента о преступлении, совершенном по политическим мотивам, о судьбе людей мирной профессии, которых решили «перемолоть в угоду чужой геополитической игре».

«Это честная история о мужественных людях, наших гражданах, которая, надеюсь, не оставит равнодушным никого из зрителей. Поэтому, я надеюсь, именно отсутствие равнодушия, деятельное участие могут сделать финал этой истории счастливым», — утверждает он.

Сообщается, что съемки «Шугалея» проходили в России и Тунисе — большая часть материала была отснята в Западной Сахаре и городе Сусс. В РФ основной локацией стал Санкт-Петербург.

В работе над образами героев актеры черпали информацию из Сети и от друзей незаконно удерживаемых в Ливии россиян. По словам Кирилла Полухина, исполняющего роль Максима Шугалея, товарищи его персонажа из реальной жизни рассказали о нем много интересных историй, которые, в конечном итоге, помогли актеру «оживить» образ.

«Это помогло мне воссоздать Максима. Для меня он — цельный, волевой, мужественный человек, который сейчас находится в довольно сложной ситуации, но при этом, я уверен, сохраняет достоинство. Я надеюсь, что нашим фильмом мы поможем в его освобождении. Хотелось бы, чтобы фильм привлек внимание не только российской, но и мировой общественности, чтобы обратили внимание на то, что сейчас происходит в некоторых арабских странах, и особенно на узников, которые сейчас находятся в тюрьмах, контролируемых террористами», — говорит Полухин.

По словам режиссера картины Дениса Нейманда, цель фильма заключается в том, чтобы показать зрителям людей, безвинно страдающих на чужбине за свою профессиональную деятельность, и которых надо выручать.

«Безусловно, мы понимали, о ком снимаем фильм. Сценаристы тщательно собирали информацию, разговаривали с его (Шугалея — Прим. ФАН) друзьями и коллегами, углубились в его профессиональную биографию — была проведена большая работа. У нас было достаточно информации, чтобы собрать образ этого человека на экране. Мы хотели, не зарываясь в детали, рассказать историю о нашем соотечественнике, который стал мучеником, пострадал за правду, за правое дело», — утверждает Нейманд.

Ранее сообщалось, что киноленту планируют выпустить и для международной аудитории в переводе на несколько языков.