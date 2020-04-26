Швейцария необычным образом поддержала Россию в борьбе с коронавирусом

Берн, 26 апреля. Швейцария нашла весьма необычный способ выразить солидарность с Россией и другими странами в их борьбе с коронавирусом. Федеративная республика направила проектор на гору Маттерхорн (вершина в Пеннинских Альпах), который окрасил ее в цвета национальных флагов. В один из дней гора загорелась цветами российского триколора.

Это акция с одной стороны демонстрирует поддержку разных стран, а с другой является символом надежды.

Отметим, что общее количество заразившихся коронавирусом в Швейцарии превышает 28,6 тыс. человек. Жертвами инфекции стали 1,3 тыс. швейцарцев. Тем не менее с 27 апреля страна начнет постепенно отменять введенные ранее ограничительные меры, поскольку властям удалось снизить уровень распространения коронавируса.

Сначала в Швейцарии откроются медицинские кабинеты общей помощи, стоматология, салоны красоты, автомойки и магазины хозяйственных товаров. Затем — школы, остальные магазины и рынки. А после — узы, музеи, библиотеки и парки.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.