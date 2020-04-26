Вассерман объяснил, почему Запад продолжает вести инфовойну против РФ на фоне пандемии

Далеко не всем представителям американского общества по душе информационная война, которую Запад ведет против России. Некоторым представителям истеблишмента в этой стране выгодно транслировать населению реальную, а не искаженную русофобской пропагандой картину мира. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил интеллектуал, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман.

Таким образом он прокомментировал аналитическую статью издания Fort Russ News. В ней журналист Артур Эванс приводит доказательства того, как Россия в кризисный период помогает другим странам, не требуя ничего взамен. По его словам, иначе как альтруизмом гуманитарную помощь странам НАТО со стороны президента РФ Владимира Путина объяснить нельзя. И самым ярким примером стала отправка 15 самолетов российских военно-космических сил с военными вирусологами и специалистами министерства обороны в области эпидемиологии в Италию, где эпидемия COVID-19 охватила всю страну. Милосердие, проявленное россиянами, по мнению Эванса, сильно контрастирует с безразличием, которое продемонстрировали другие страны Европейского союза и НАТО, закрывшие авиасообщение с Апеннинским полуостровом.

«Действительно, антироссийская пропаганда действует не на всех, — сказал политолог. — Война против всего остального мира сопровождается войной внутри самих Соединенных Штатов. Грубо говоря, если кому-то там выгодно говорить, что белое — это черное, то также есть и те, кто получает пользу от транслирования в массовое сознание мысли, что белое — это все-таки белое. Так что лично мои надежды связаны с тем, что на Западе также есть те, кому выгодно то же, что и нам».

Тем не менее Fort Russ News — это скорее аномальное явление в американской прессе. Большая часть СМИ в США (как, впрочем, и в Европе) настроены по отношению к Российской Федерации крайне негативно. Альтруизм России, проявленный в оказании помощи итальянцам, преподносится изданиями как пиар-акция на трагедии. Запад ведет против нас информационную войну и не хочет прекратить ее даже на время всемирного бедствия.