Политолог объяснил, почему США невыгодны слухи о смерти Ким Чен Ына

Регулярные вбросы южнокорейских и японских СМИ о каких-либо чрезвычайных событиях и происшествиях в Северной Корее практически всегда оказываются диким вымыслом. Подробнее о ситуации в КНДР — в материале Федерального агентства новостей.

Ким на связи

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность и признательность рабочим крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиене. Об этом сообщила северокорейская центральная газета «Нодон синмун».

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиена», — говорится в статье.

Однако издание не дает никаких других подробностей, когда именно было направлено благодарственное письмо Ким Чен Ына. Кроме того, не сообщается и о том, где в настоящее время находится руководитель КНДР.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило утром 26 апреля, что в адрес Ким Чен Ына поступила поздравительная телеграмма от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины состоявшегося 25 апреля 2019 года саммита лидеров Российской Федерации и КНДР во Владивостоке. В послании выражены пожелания процветания корейскому народу и крепкого здоровья и счастья Ким Чен Ыну.

Вбросы Японии и Южной Кореи

Как отметил политолог Максим Жаров, о положении в Северной Корее в мире мало кто знает достоверно. Поэтому стоит дождаться сообщений о здоровье лидера КНДР именно из самой этой страны.

«Регулярные вбросы южнокорейских и японских СМИ о каких-либо чрезвычайных событиях и происшествиях в Северной Корее практически всегда оказываются диким вымыслом. Для южнокорейцев такие вбросы превратились в вид национальной медийной забавы, которая позволяет поддерживать на должном уровне национальную идентичность. Практического значения и влияния на внутреннюю ситуацию в Северной Корее такие вбросы не имеют», — пояснил эксперт.

Главный редактор журнала «Архонт» кандидат исторических наук Антон Бредихин не исключает смерти Ким Чен Ына.

«Информация идет не только из северокорейских источников, ее подтверждают СМИ и разведки ряда стран. Напомню, что брат Ким Чен Ына трагически погиб. Руководителем страны вполне может стать его сестра, уже сейчас имеющая ряд рычагов управления. Подобная информация не выгодна даже Соединенным Штатам. Американский президент Дональд Трамп вроде бы выстроил политику взаимоотношений. Китай также спокоен. Южная Корея могла видеть в его политике шаги к «раскрытию» границы. От этого информация о его смерти все больше похожа на правду», — заключил Антон Бредихин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. Все это породило слухи о возможной болезни лидера Северной Кореи.