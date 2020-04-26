Южнокорейские эксперты рассказали, чем мог заболеть Ким Чен Ын

Москва, 26 апреля. Южнокорейские эксперты считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил несерьезную травму, которая не угрожает его жизни, но мешает проведению публичных выступлений.

Слухи о якобы ухудшившемся здоровье у Ким Чен Ына появились после того, что он пропустил важнейшую церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце 15 апреля. Источник в американской администрации утверждал, что США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья главы КНДР после якобы перенесенной им операции.

Профессор Университета северокорейских исследований Син Чжондэ считает, что в сложившейся ситуации актуальной и правдоподобной является версия, согласно которой Ким Чен Ын получил травму, которая не угрожает его жизни.

«В Северной Корее в бытность председателя Госкомитета обороны Ким Чен Ира часто бывали случаи, когда важные мероприятия отменялись или проходили по сокращенной программе, если у лидера были проблемы со здоровьем», — пояснил он.

Директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан согласился с этой версией. По его мнению, травму глава КНДР мог получить 14 апреля во время запусков крылатых ракет. Эксперт добавил, что «учитывая политическую культуру КНДР, празднования годовщины основания партии или дня рождения Ким Ир Сена — «важнейшие ритуалы, демонстрирующие легитимность» Ким Чен Ына».

«Я почти уверен в том, что 14 апреля утром произошел какой-то инцидент. Тогда состоялись запуски крылатых ракет, и Объединенный комитет начальников штабов Республики Кореи сообщал, что распознали там «машину №1», то есть перевозящую лидера страны», — поделился своим мнением Чон Сон Чжан.

Он напомнил о ситуации 2014 года, когда глава КНДР пропустил отчетное заседание из-за травмы лодыжки. По словам профессора, у Ким Чен Ына есть семейная предрасположенность к проблемам с сердцем. Но, скорее всего, речь идет о легкой травме и он появится на публике после полного выздоровления.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и объяснил столь пристальное внимание к его персоне. Сенатор считает, что в некоторых странах в Ким Чен Ыне видят «своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий».