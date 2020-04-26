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Провальное интервью Соболь Жукову попытались спасти «тонной» заказных комментариев

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Провальное интервью Соболь Жукову попытались спасти «тонной» заказных комментариевМосква, 26 апреля. Видеохостинг YouТube давно стал для одиозного блогера Алексея Навального и его соратников главным инструментом продвижения своего контента. Правда, в силу его низкого качества, делается это с помощью ботов. Самое удивительное, что накрутка их ни мало не смущает, рассказал экс-сотрудник признанного иногентом ФБК Виталий Серуканов. 

Одним из последних примеров такой бурной деятельности ботов стало новое интервью юриста ФБК Любови Соболь на «Эхо Москвы». При просмотре ролика многие зрители в настоящих комментариях признались, что им было откровенно скучно, стыдно за Егора Жукова (осужденного за экстремизм студента ВШЭ. — Прим. ФАН), который брал интервью, и за «митинговую трындычиху» Соболь.

Провальное интервью Соболь Жукову попытались спасти «тонной» заказных комментариев

Провальное интервью Соболь Жукову попытались спасти «тонной» заказных комментариев

Но ролик так или иначе продвигать надо. И тогда в комментариях «нарисовались» боты, оставившие тонну записей типа «Комментарий ради продвижения ролика. Ребята молодцы».

Провальное интервью Соболь Жукову попытались спасти «тонной» заказных комментариев

На работе самой Соболь инцидент, скорее всего, мало отразится. Провалом больше-провалом меньше. Однако целевая аудитория все-таки сократится, как после выступления в Женеве, где, как напоминает Inforeactor, оказалось, что ее утверждения о хорошем английском очень далеки от правды.

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