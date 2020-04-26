Провальное интервью Соболь Жукову попытались спасти «тонной» заказных комментариев

Москва, 26 апреля. Видеохостинг YouТube давно стал для одиозного блогера Алексея Навального и его соратников главным инструментом продвижения своего контента. Правда, в силу его низкого качества, делается это с помощью ботов. Самое удивительное, что накрутка их ни мало не смущает, рассказал экс-сотрудник признанного иногентом ФБК Виталий Серуканов.

Одним из последних примеров такой бурной деятельности ботов стало новое интервью юриста ФБК Любови Соболь на «Эхо Москвы». При просмотре ролика многие зрители в настоящих комментариях признались, что им было откровенно скучно, стыдно за Егора Жукова (осужденного за экстремизм студента ВШЭ. — Прим. ФАН), который брал интервью, и за «митинговую трындычиху» Соболь.

Но ролик так или иначе продвигать надо. И тогда в комментариях «нарисовались» боты, оставившие тонну записей типа «Комментарий ради продвижения ролика. Ребята молодцы».

На работе самой Соболь инцидент, скорее всего, мало отразится. Провалом больше-провалом меньше. Однако целевая аудитория все-таки сократится, как после выступления в Женеве, где, как напоминает Inforeactor, оказалось, что ее утверждения о хорошем английском очень далеки от правды.