Итальянцы придумали, как защитить пассажиров самолетов от коронавируса

Рим, 26 апреля. Итальянские дизайнеры из компании Aviointeriors предложили изменить салоны самолетов, чтобы снизить риски заражения коронавирусом и другой инфекцией.

После мировой эпидемии многие инженеры начали поднимать вопрос об оптимизации внутреннего пространства лайнера. Некоторые предложили убрать весь средний ряд, что приведет к сокращению числа пассажиров и убыткам. Однако специалисты из Aviointeriors нашли способ снизить риски заражения, не жертвуя количеством мест.

Один из вариантов — сидения «Янус». Авторы идеи предлагают обернуть средний ряд в обратную сторону. Таким образом пассажиры второго ряда будут минимально контактировать со своими соседями справа и слева, а те окажутся разделенными креслом по отношению друг к другу. Свое название сидения «Янус» получили в честь двуликого древнеримского бога.

Для дополнительной защиты дизайнеры предусмотрели трехсторонний щит из прозрачного материала, который будет устанавливаться на каждое кресло для «предотвращения распространения дыхания» пассажиров. Однако при реализации проекта инженеры могут столкнуться с серьезной проблемой. Действующие нормативы обязывают авиаконструкторов оставлять как минимум 7 дюймов (17,78 см) дополнительного места между сиденьями на случай эвакуации. Это правило распространяется на места, расположенные возле выхода.

Второй вариант — создание сидений Glassafe. Он также предусматривает установку защитного экрана на кресла, однако сами сидячие места будут расположены традиционно. Это позволит сэкономить на обустройстве салона и соблюсти нормативы безопасности.

По словам представителей Aviointeriors, авиакомпании уже проявили интерес к обоим проектам. Чтобы воплотиться в жизнь, они должны быть одобрены авиационными регуляторами. Итальянские дизайнеры полагают, что на все может уйти около 11 месяцев.