Хаматова призналась, что хотела отказаться от съемок в сериале «Зулейха открывает глаза»

Москва, 26 апреля. Актриса Чулпан Хаматова хотела прекратить сниматься в сериале «Зулейха открывает глаза». В этом она призналась своему коллеге, исполнителю главной мужской роли Евгению Морозову.

Причиной такого решения мог стать конфликт с режиссером многосерийного фильма, произошедший на съемочной площадке.

«Один раз я поссорилась с режиссером. Причем так, что уже готова была выплатить все неустойки. И все закончить», — поделилась Хаматова.

Актриса хотела прекратить свое участие в кинопроекте, но в итоге эмоции улеглись. Работа над фильмом продолжилась, однако конфликт все же наложил отпечаток на конечный результат, передает Kp.ru.

«Мы с режиссером помирились. Смотрю фильм, а эта сцена вообще не вошла!» — рассказала исполнительница главной роли.

Евгений Морозов также вспомнил о ссоре с режиссером, которая длилась всего час, а примирение произошло в лесу. По его словам, конфликты и эмоциональные моменты в принципе характерны для творческих людей.

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел совсем недавно на канале «Россия 1», но уже наделал много шуму. В частности, киноленту обвиняли в искажении исторических фактов и плохой актерской игре. Волна критики коснулась и Чулпан Хаматовой, которая жаловалась, что ей поступают негативные отзывы на картину.