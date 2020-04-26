Эксперт объяснил, почему Италия закроет границы до конца года

Италия хочет максимально защититься от возможных осложнений или новой волны пандемии. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Закрытие границы

Италия до конца года не будет открывать границы для иностранных туристов. С таким заявлением выступил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.

«[Открытие границ] будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства», — добавил чиновник.

При этом он допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки нового типа коронавируса. Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, Франческини назвал Помпеи и Колизей.

Защита от второй волны

Как отметил Станислав Бышок, коронавирус продемонстрировал несколько любопытных обстоятельств современности. Во-первых, то, насколько сильно возросла цена человеческой жизни: для того, чтобы спасти здоровье своих граждан от далеко не самого смертоносного вируса, государства сознательно идут на колоссальные экономические убытки.

«Во-вторых, границы по-прежнему нужны и актуальны даже в тех регионах, где, как в Евросоюзе, они, казалось, были фактически отменены и восстановлению не подлежали. В-третьих, в условиях глобального кризиса государства показали свою эффективность, избежали вспышек хаоса и анархии. В-четвертых, граждане в целом показали свою законопослушность и продемонстрировали ответственное отношение к правительственным рекомендациям и прямым запретам», — пояснил Бышок.

По словам эксперта, закрытие внешних границ Италии до конца года — явление вынужденное и, скорее всего, не единичное. Будучи одной из самых пострадавших от коронавируса стран, Италия хочет максимально защититься от возможных осложнений или новой волны пандемии.

«Границы закрываются не от хорошей жизни. Учитывая, что туризм — один из ключевых секторов итальянской экономики, особенно экономики туристических городов, решение о закрытии границ дается непросто. Спасает, правда, то, что соседние страны, скорее всего, будут поступать схожим образом. Кроме того, если случится какой-то резкий спад заболеваемости или будет предложена вакцина, тогда сроки закрытия границ могут и пересмотреть. Все это в равной степени относится и к США, и к России, и к другим государствам», — добавил собеседник ФАН.

Аналитику трудно согласиться с мнением, что «посткоронавирусный» мир будет представлять какую-то совершенно иную реальность, чем та, в которой человечество существовало полгода назад. Государства и правительства остались на месте, инфраструктура не пострадала, в населенных пунктах порядок, в магазине есть продукты, в кране — вода, а в гаджетах — Интернет.

«Разумеется, национальные и глобальные процессы в экономике и ряде других сфер временно замедлятся, ряд проектов, которые нельзя осуществить дистанционно, будут поставлены на паузу, но все это только для того, чтобы потом возобновиться. Говорят о противостоянии глобализма и национализма», — добавил Станислав Бышок.

Если такое столкновение и имеет место, то, по мнению эксперта, в качестве длительного процесса без начала и конца. С одной стороны, есть суверенные государства, со своими собственными интересами, которые иногда совпадают, а иногда идут вразрез с интересами близких и далеких соседей.

«С другой стороны, мир уже по факту глобален, мы живем в общепланетарной информационной системе и пользуемся ее благами даже в том случае, если стоим на радикальных антиглобалистских позициях. Собственно, для того, чтобы выразить свой протест против глобализма, вы не можете обойтись без глобальных инструментов: Интернета и социальных сетей. Такая диалектика», — заключил Бышок.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.