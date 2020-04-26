Башаров рассказал, почему разорвал с Архаровой

Москва, 26 апреля. Известный российский актер Марат Башаров рассказал о причинах своего разрыва с женой — Екатериной Архаровой. По словам артиста, главной проблемой в их отношениях стало пристрастие супруги к алкоголю.

Башаров отметил, что друзья предупреждали его об этом, однако он не хотел их слушать. Со временем он убедился, что друзья были правы.

Тяга Архаровой к спиртному неоднократно становилась причиной разных скандалов. Однажды выпившая супруга устроила драку во время празднования дня рождения. Башарову пришлось запереть ее в номере.

После этого пара разъехалась и месяц не общалась. Через некоторое время Архарова вновь приехала на разборки с мужем, и тогда он выставил ее из дома и заявил о намерении развестись. При этом актер признался, что ударил супругу, но сделал это лишь один раз.

«Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: «Заберите пожалуйста свою дочь». Это была истерика», — отметил он в эфире программы «Секрет на миллион».

Отметим, что с бывшей женой Елизаветой Шевырковой у Башарова тоже были проблемы. Он заявил, что женщина «осквернила его душу и свой бывший дом» и называл ее «оно». Помимо этого, в Сети появился ролик, на котором бывшая жена артиста ругается на него за пьянство и пытается забрать ребенка.

При этом Башаров подтвердил, что бывшая спутница жизни действительно называла его пьяницей, но он не собирается ругаться с ней и обращаться в полицию.

Марат Башаров снимался в таких фильмах, как «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «72 метра», «Турецкий гамбит», «День выборов», «Батальон» и «Движение вверх».