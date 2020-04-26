Врачи диагностировали коронавирус еще у 40 жителей Саратовской области

Саратов, 26 апреля. Коронавирусом за сутки заразились 40 человек в Саратовской области. Общее число инфицированных граждан в регионе достигло 305. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что с 19 марта по 25 апреля в области были официально зарегистрированы 265 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек умерли, 38 были выписаны из медицинских учреждений после полного выздоровления.

«Возрастное распределение (новых) заболевших: дети до 14 лет — шесть, взрослые до 20 лет — один, 20-29 лет — один, 30-39 лет — 10, 40-49 лет — шесть, 50-59 лет — 1, 60-65 лет — два, старше 65 лет — три», — говорится в сообщении оперштаба.

По имеющимся данным, 11 новых случаев были выявлены в Саратове, 10 — в Ершове, три пациента в Федоровском районе, по два — в Энгельсском и Ровенском районах. По одному инфицированному — в Вольском, Краснокутском, Балтайском, Перелюбском, Духовницком, Озинском, Татищевском, Ртищевском, Балаковском, Новоузенском, Марксовском и Аркадакском районах.

Отмечается, что в 22 случаях заболевание протекало у пациентов в бессимптомной форме, у 12 человек была диагностирована пневмония, четыре пациента прибыли из Москвы.