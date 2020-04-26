Медицинские маски вместо бюстгальтеров начали шить в Японии. ФАН-ТВ

Как и во всем мире в Японии из-за эпидемии коронавируса люди сталкиваются с нехваткой медицинских защитных масок. На помощь горожанам пришла японская фабрика нижнего белья AtsumiFashion. Она перепрофилировалась в производство масок из материалов, которые обычно используются для бюстгальтеров.

Производственный цех в Тояме работает на полную мощность. Пандемия скорее даже помогла развитию бизнеса. Спрос на маски оказался не меньше, чем на нижнее белье.

В настоящее время маски продаются в виде набора из трех штук за 1 080 иен [749 рублей] без учета налога.

«Даже сейчас в Японии постоянно не хватает масок, поэтому сначала мы отдавали приоритет тем сферам, где люди действительно нуждаются в масках, таким как медицинское обслуживание, уход за больными и образование. И сейчас мы продолжаем много работать. <…> На самом деле, наши маски не могут использоваться как хирургические или фильтровать вирусы и пыльцу. Но для тех, кто все еще считает, что наши маски хороши, мы хотели бы продолжать их делать. Я думаю, что сегодня было бы неплохо иметь шутливую маску или маску с кружевами, чтобы чувствовать себя немного лучше», — рассказал Кунихиро Хината, директор по продажам компании AtsumiFashion.

Кунихиро также добавил, что маски, сделанные из материала для чашечек бюстгальтера, легкие и удобные. Они сделаны таким образом, что рот не касается ее, даже когда человек говорит.

Последний раз для онлайн-продажи было сшито около 1 200 комплектов, то есть в продаже было от 2,5 до трех тысяч штук, по 3 маски в каждом.

Несмотря на такие объемы производства, наборы обычно уходят со склада в течение нескольких секунд.