Самбурская отреагировала на скандал с Тодоренко после ее слов о домашнем насилии

Москва, 26 апреля. Российская актриса Настасья Самбурская отреагировала на скандал вокруг высказывании телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии. Новый пост она опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Понеслась! Затравили Тодоренко, за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били, и, значит, я тоже имею право высказаться, послушайте, пожалуйста?!» — прокомментировала Самбурская ситуацию.

Она добавила, что случаи, «когда тебе морду бьет мужчина», нет оправдания. Но если женщина «выносила мозг человеку изо дня в день, неделями и годами» и в итоге получила подзатыльник, она «чертова психопатка» и это не насилие, а «успокоительное» средство.

Фолловеры отреагировали на пост актрисы. Одни поддержали ее слова, а другие, наоборот, выступили с критикой.

«Бывают такие девушки/женщины, во время ссоры не могут остановиться визжать, истерить, хамить, руки распускать. Идут до конца, доводя своего мужчину», — поддержала alena_kutergina. «Очень глупые высказывания. Что за советы: «быть женщиной, а не курицей»? — недоумевает mashapochtivasha. «Да у нас сейчас женщины в большинстве случаев себя вести не умеют… Дикие, невежественные», — написала love_lesiy.

Напомним, Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после слов о домашнем насилии. Журнал Glamour принял это решение и объявил о нем в официальном аккаунте издания в социальной сети Instagram. Редакция выступила против любой формы насилия.

Блогер и телеведущая оказалась в центре громкого скандала после слов о домашнем насилии. Она заявила, что женщины сами несут ответственность в сложившейся ситуации. По мнению телеведущей, женщины в России зачастую сами являются провокаторами, поскольку не умеют нормально общаться со своими мужчинами. Тодоренко посоветовала женщинам «всем видом показывать, что она не будет жертвой».