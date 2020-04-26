Анна Калашникова развеселила столичных мусорщиков пробежкой по улице в нижнем белье

Москва, 26 апреля. Российская модель Анна Калашникова нашла для себя способ не скучать в самоизоляции. Девушка на спор пробежала по улицам Москвы в нижнем белье, развеселив столичных мусорщиков.

По словам Калашниковой, она согласилась выйти из квартиры практически в чем мать родила ради крупной суммы денег.

«Триста тысяч на кону. В кризис, когда бушует коронавирус — это нормальные деньги. Мне, конечно, было сложно повернуться задом. Это на меня непохоже. Я же мама», — рассказала модель.

Свидетелями такого «подвига» стали консьерж дома, в котором живет Калашникова, а также работники коммунальных служб, убирающих рано утром мусор.

Калашникова заявляет, что испытание ей далось нелегко и даже потребовалась помощь психолога.

«Я поддерживаю призыв сидеть дома со своими семьями и все обрабатывать. Но все-таки я считаю, что надо как-то развлекаться народу, настроение поднимать, поэтому и приняла участие в такой акции», — пояснила свой поступок Калашникова.

Многие россияне не поняли необычной акции и пристыдили девушку за эпатажное поведение в столь непростое время, предложив ей сделать что-нибудь более полезное для общества. Однако модель заверяет, что часть выигранных странным способом денег она перечислит на благотворительность.