Кудрин заявил, что после пика кризиса российская экономика восстановится

Москва, 26 апреля. Бывший министр финансов РФ, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году спад российской экономики, вызванный коронавирусом, составит 7-8%, однако после кризиса она постепенно восстановится.

«После кризиса или пика кризиса она восстановится, в этом смысле самое сложное — это пережить вот этот пик. Поэтому спад от 7 до 8% — это сегодня более четкая ориентация», — отметил Кудрин, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее бывший министр экономического развития, помощник президента Максим Орешкин заявил, что у России есть достаточно ресурсов, чтобы быстро выйти из кризиса. По его словам, главная задача для государства сейчас — сохранить компании и коллективы, которые быстро смогут вернуться к работе на этапе восстановления экономики.

Орешкин также добавил, что эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на всю мировую экономику. После завершения пандемии заметно снизится уровень глобализации, а страны будут больше сосредоточены на своих внутренних проблемах, а не на решении каких-то всемирных вопросов.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.