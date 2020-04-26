Коронавирусом заболели еще 27 человек в Астраханской области

Астрахань, 26 апреля. Медики диагностировали опасное коронавирусное заболевание еще у 27 человек в Астраханской области. Общее число инфицированных граждан в регионе достигло 304. Об этом сообщили в управлении администрации губернатора региона.

По данным министерства здравоохранения, на 26 апреля в области официально зарегистрировано 304 подтвержденных случая заражения опасной коронавирусной инфекцией, из них 27 пациентов — за минувшие сутки.

В сообщении подчеркивается, что с начала пандемии 44 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц после полного выздоровления, четыре пациента скончались. На амбулаторном лечении находятся порядка 1,5 тысячи человек.

11 марта вспышка новой коронавирусной инфекции была объявлена Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире официально зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения опасной инфекцией, свыше 190 тысяч человек погибли.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ослаблять существующие в России ограничения по коронавирусу на сегодняшний момент нельзя — это чревато новой вспышкой инфекции, передает Deita.ru.