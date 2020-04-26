Россияне рассказали, чем заменяют путешествия на самоизоляции

Москва, 26 апреля. Россияне рассказали, как они утоляют свою жажду путешествий в условиях всеобщего карантина и закрытых границ. Сервис OneTwoTrip провел опрос, поинтересовавшийся у российских граждан, как они компенсируют отсутствие поездок.

Выяснилось, что подавляющее большинство (73,3%) довольствуется светлыми воспоминаниями. Эти респонденты смотрят фотографии и видео, сделанные во время прошлых путешествий, чтобы отвлечься от карантина.

Почти треть участников опроса (26,7% ) просматривает передачи и документальные фильмы про путешествия, а также интересуется тревел-блогами.

Еще 15% находят утешение, украшая свое жилище сувенирами, привезенными из разных стран, а также экзотичными блюдами. И лишь 11,5% решаются совершить виртуальное путешествие по зарубежным городам при помощи онлайн-карт и веб-камер. Как сообщает RT, всего в опросе участвовало 1,5 тыс. человек.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса, которая с начала года охватила весь мир, большинство стран закрыли границы, отменили авиасообщение и ввели карантин. Это привело к тому, что многие туристы, находившиеся за рубежом в момент закрытия границы, оказались в ловушке, и теперь страны мира занимаются тем, что пытаются вызволить своих граждан за счет чартеров.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.