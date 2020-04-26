Шепелев высмеял свою работу на шоу «На самом деле» на Первом канале

Москва, 26 апреля. Российский телеведущий Дмитрий Шепелев иронично прокомментировал свою работу на Первом канале в рейтинговой программе «На самом деле».

Несколько лет назад Шепелев объявил о своем уходе с телеканала. Телеведущий пояснил, что хотел бы вести передачи более мирные и, скорее, развлекательного контента. Однако руководство Первого канала на встречу ему не пошло. Шепелев в своем профиле в Instagram опубликовал новый пост и рассказал, что тренируется каждый день.

«Тренируюсь каждый день! Где? Запираюсь в туалете. Он у меня большой. Не верите? Ладно…через день. А про туалет — чистая правда. Я никогда не вру, я же работал в программе про правду», — написал с усмешкой Шепелев.

Подписчики оценили юмор телеведущего и признались, что им не хватает его в роли ведущего в шоу «На самом деле».

«Давайте уже, возвращайтесь на какую-нибудь другую программу. Без вас скучно», — написала esterviktoriia.str. «Вы так мне нравились на Первом… Спасибо! Удачи!» — добавила shatuevatatiana. «Я после вас и не смотрю больше эту передачу», — призналась ruzanna3821. «Да после той программы особенно верим, что не врешь!» — иронично ответил на пост пользователь под ником vitalii_chico.

Некоторые поклонники телеведущего указали, что тот заметно поправился.

«Округлился», — констатировала gulnarakhmetova17. «Однако это не помешало нарастить щечки», — написала indira_my.

Телеведущий Тимур Еремеев, который сменил Дмитрия Шепелева в рейтинговой передаче Первого канала «На самом деле», признался, что неоднократно получал советы отказаться от предложения стать ведущим шоу. Родственники и близкие друзья, по собственному признанию Еремеева, объясняли, что скандальный формат шоу может испортить его репутацию. Дмитрий Шепелев принял решение покинуть проект как раз из-за того, что ему не нравился формат ток-шоу.