Sohu призвала брать пример с отказавшейся от доллара России

Пекин, 26 апреля. Долларовая гегемония США и легкомысленное отношение Вашингтона к доминированию американской валюты в мировой экономике может спровоцировать сильнейший кризис. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu, перевод которой предоставил портал «ПолитРоссия».

Оно обратило внимание на то, что госдолг США уже превысил 24 трлн долларов, что на 17% превышает годовой ВВП страны. Ситуация усугубляется тем, что вся мировая экономика зависит от денежного станка Соединенных Штатов, но в вопросе эмиссии Америка всегда отталкивается исключительно от своих личных интересов.

Когда нужно поддержать ту или иную отрасль, страна начинает выпускать новые деньги, провоцируя инфляцию. В качестве примера Sohu привел помощь малому и среднему бизнесу в США, который получил от правительства безвозмездный кредит на 350 млрд долларов. Эти средства были потрачены буквально за несколько дней. В ближайшее время американские власти планируют выделить еще 484 млрд долларов. Эксперты не исключают, что подобные действия вызовут обвал доллара к концу года.

«Доллар продолжает оставаться международной валютой, но США злоупотребляют своей финансовой гегемонией, что вызывает возмущение у многих стран», – пишут авторы Sohu.

Они призвали весь мир брать пример с России, которая, вовремя поняв опасность долларовой зависимости, заблаговременно начала избавляться от американских облигаций. Вслед за Москвой шаги по дедолларизации экономики начали предпринимать Турция и Китай. И чем больше стран будут отказываться от американской валюты, тем слабее будет ее влияние на мировую экономику.