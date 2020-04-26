Кабмин будет поэтапно отменять ограничения, наложенные из-за COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин поручил кабмину поэтапно отменить ограничения Глава правительства России Михаил Мишустин поручил отраслевым ведомствам разработать предложения поэтапной отмены ограничений для предпринимателей. Речь о мерах, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Составлением плана займутся Министерство труда, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав. Послабления должны получить индивидуальные предприниматели и отдельные организации. Свои предложения рабочая группа представит премьер-министру до 30 апреля.

Росстат: реальные доходы россиян снизились на 0,2% Россияне теряют реальный доход: по данным Федеральной службы госстатистики, за первый квартал текущего года он сократился на 0,2% по отношению к аналогичному периоду 2019-го. Индекс потребительских цен с января по март, напротив, вырос. На 2% подорожали продукты питания, на 2,5% непродовольственные товары и почти на 3% подорожала сфера услуг. Средний рост составил 2,4%.

МЧС рассказало о случаях, когда можно нарушать самоизоляцию В МЧС напомнили о критических случаях, при которых допускается нарушение режима самоизоляции. Спасатели опубликовали на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны список рекомендаций. В нем отмечается, что покинуть место самоизоляции можно только в том случае, если есть угроза жизни или здоровью. Например, при пожаре, взрыве газа, обвале конструкций и так далее. Во всех иных случаях выход из помещения даже на непродолжительное время крайне нежелателен. Заболевшим в МЧС рекомендует договариваться с родственниками и волонтерами о выносе мусора и походах в магазин, а с доставщиками продуктов не контактировать.