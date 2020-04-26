Пушков объяснил появление слухов об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Москва, 26 апреля. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына. Свое мнение сенатор опубликовал в микроблоге в соцсети Twitter.

Алексей Пушков считает, что в США и соседних с Северной Кореей странах видят в Ким Чен Ыне «своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий». Сенатор также добавил, что глава КНДР Ким Чен Ын является партнером американского президента Дональда Трампа по переговорам.

«Отсюда — и большое внимание», — резюмировал Пушков.

Ранее появилась информация о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына. Источник в американской администрации утверждал, что США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР после якобы перенесенной им операции. В Южной Корее заявили, что данных о болезни Ким Чен Ына нет. Позже президент США Дональд Трамп опроверг сообщения об ухудшении здоровья лидера КНДР.

Reuters сообщило, что китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами. По данным агентства, группу возглавил высокопоставленный представитель международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).