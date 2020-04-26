Италия решила не открывать границы до конца года

Рим, 26 апреля. Италия до конца года не будет открывать границы для иностранных туристов. Об этом в воскресенье заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

В то же время он отметил, что вопрос открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики отдельных государств, граждане которых хотят посетить Италию.

Несмотря на отсутствие туристов, музеи и главные достопримечательности уже в мае возобновят работу. В частности, речь идет о знаменитом римском Колизее и Помпеях.

Отметим, что Италия оказалась на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране официально зарегистрировано 187,3 тыс. случаев. Первенство по числу зараженных Италия уступает лишь США (845,8 тыс.) и Испании (208,3 тыс.).

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Италию самолеты с медицинским оборудованием и военными специалистами (военные врачи и вирусологи), чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Специалисты в настоящее время работают в итальянском Бергамо.