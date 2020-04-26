Российские десантники установили рекорд по прыжкам с парашютами в Арктике

Москва, 26 апреля. Российские десантники впервые в мире выполнили групповой прыжок с парашютами в Арктике с высоты 10 тыс. метров. Об этом в воскресенье заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Приказ отработать подобное десантирование дал министр обороны Сергей Шойгу. Бойцы ВДВ использовали специальные парашютные системы нового поколения, которые включали в себя кислородное оборудование, приборы навигации, а также особое обмундирование. Сам прыжок осуществлялся с бортов военных транспортников Ил-76. Он был посвящен 75-летию Победы над нацистской Германией.

«Впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава в арктических условиях с высоты 10 000 метров с последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал», — отметил Евкуров.

По словам замглавы Минобороны РФ, такие прыжки в Арктике будут отрабатываться на постоянной основе. Они требуют от десантников особых знаний и навыков. Особенно в плане ориентации, поскольку в арктическом регионе нет водоемов, болот и дорог.

Напомним, что Россия намерена построить в Арктике две станции предупреждения о ракетном нападении, которые обезопасят границы страны. В настоящий момент действуют две станции на западной границе (в Ленинградской и Калининградской областях), одна в южной части (в Краснодарском крае), одна в Оренбургской области и еще три в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях.





