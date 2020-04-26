Российские ученые доказали возможное существование жизни на Марсе и Венере

Москва, 26 апреля. Ученые из Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук провели ряд экспериментов, которые доказали что микроорганизмы способны выжить в атмосфере Венеры, на поверхности Марса, а также во льдах Европы — спутника Юпитера.

Согласно годовому отчету ИКИ за 2019 год, в атмосфере Венеры, где верхние слои атмосферы подвержены воздействию как космических лучей, так и температурным скачкам, могут присутствовать различные микроорганизмы. Чтобы доказать эту теорию, ученые исследовали эффект воздействия радиации на микроскопические грибы, которые находились в сухой почве при низкой температуре. Несмотря на поставленные условия, микроорганизмам удалось выжить.

После российские ученые исследовали выживаемость взятых в Арктике микроорганизмов. Чтобы воссоздать условия Марса, грибки облучили радиацией при температуре минус 50 градусов по Цельсию. В результате, данное воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса, сообщает РИА Новости.

Ученые также исследовали грунт пустыни Мохаве как аналог марсианского песка. Выяснилось, что в нем находится высокая численность и разнообразие устойчивых микроорганизмов.

Исследователи также проверили возможность существования микроорганизмов во льду спутника Юпитера Европы. Для этого они облучили вмороженных в лед бактерий при температуре минус 130 градусов по Цельсию и необходимом давлении. Однако жизнеспособные бактерии все равно были обнаружены.