Психотерапевт объяснила, почему Лолита отстригла себе волосы

Москва, 26 апреля. Психотерапевт Марина Ларина объяснила причину появления карантинного челленджа, участники которого должны на камеру отстричь себе волосы.

Первым этот челлендж запустила певица Ольга Бузова, вскоре его подхватила ее коллега Лолита Милявская. Ларина объяснила, что данное испытание появилось не случайно. Оно говорит о некоей психической неустойчивости запертых в четырех стенах женщин.

По словам специалиста, любая женщина сперва долго терпит однообразие, а потом срывается и резко что-то в себе меняет. А подстричь волосы — это самый простой способ изменить внешность, сидя на карантине. И Лолита не стала исключением.

«Это, конечно, срыв, но не самый страшный, который может быть с женщиной на самоизоляции. Куда хуже, например, апатия, когда уже совсем все равно, как ты выглядишь и что с твоими волосами: длинные они или короткие, мытые или нет», — пояснила Ларина «Московскому комсомольцу».

Ранее Лолита записала видео, как она отстригает свои волосы. При этом певица утверждает, что это не челлендж Ольги Бузовой, а «просто надоело». Она даже пообещала подстричься налысо, однако видео заканчивается, когда волосы у Лолиты становятся до плеч.

Напомним, что в соцсетях периодически появляются разные челленджи, которые призваны скрасить досуг людей на карантине. Один из них — это pillow challenge. Его участники должны обвязать себя подушкой и сняться в таком образе для Instagram. К подушечному челленджу даже присоединился известный телеведущий Иван Ургант на пару с Глюкозой.

