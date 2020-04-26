Мать и трое детей погибли на пожаре в Алтайском крае

Барнаул, 26 апреля. В селе Маралиха Алтайского края произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания погибла 36-летняя женщина и ее трое детей, сообщили Федеральному агентству новостей источники в экстренных службах.

На данный момент известно, что сигнал о пожаре в доме на улице Центральная поступил примерно в 02.30 по местному времени. Погибшими числятся двое мальчиков 16 и 7 лет, а также двухлетняя девочка. Их мать также не удалось спасти.

«Погибшие стояли на учете как неблагополучная семья», — отмечают в экстренных службах.

Причина пожара не сообщается. Подробности произошедшего выясняются.