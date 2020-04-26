Подписчики Топалова сорвались на певца после слов Тодоренко о насилии в семьях

Москва, 26 апреля. Подписчики музыканта Влада Топалова устроили травлю певца после того, как его супруга Регина Тодоренко выразила свое мнение о ситуации с насилием в семье.

Ранее Тодоренко оказалась в центре громкого скандала после интервью People Talk. Во время беседы она выразила мнение, что женщины в России зачастую сами являются провокаторами, поскольку не умеют общаться со своими мужчинами. Своим высказыванием она вызвала гнев пользователей Сети. Позже телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, где попросила прощения.

Однако, несмотря на это, травле подвергся ее супруг Влад Топалов. Разгневанные подписчики исполнителя начали оставлять грубые комментарии под последним постом музыканта. Фанаты супружеской пары высказали разочарованность в знаменитостях и российском шоу-бизнесе.

«Не думала, что вы будете оправдывать насилие в семье. Отписка от вас и от Регины. И всем советую так сделать. Не нужно поддерживать людей с таким мнением. И еще, почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг. Позор», — пишут разгневанные пользователи соцсети.

При этом сам музыкант ответил на некоторые комментарии нецензурной лексикой в ответ на что подписчики заявили, что своим поведение Топалов лишь ухудшает ситуацию и «топит семью».

Напомним, ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг решения журнала Glamour лишить звания «Женщина года» телеведущую Регину Тодоренко. Бизнесмен высказал мнение, что девушка могла сделать подобное мнение по неосторожности.