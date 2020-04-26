Москва, 26 апреля. Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, как мировая экономика изменится после пандемии коронавируса.

По его словам, глобализация серьезно замедлится, а страны в первую очередь будут смотреть на происходящее внутри них и только потом говорить о развитии «глобальных каких-то историй». Орешкин отметил, что после пандемии миру предстоит переосмыслить международные институты.

«Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления, по линии МВФ проблемы, по линии ВОЗ. Все международные институты будут переосмысливаться», — подчеркнул помощник президента.

Под новым углом будет серьезно пересмотрена вся система международных взаимоотношений, считает Орешкин. Большое количество структурных изменений в ближайшие годы ждет глобальную экономику. При этом все они «зародились за очень короткий период времени», отметил помощник президента.

По его мнению, после пандемии коронавируса мир будет больше внимания уделять системе здравоохранения.

«(Пандемия коронавируса. — Прим. ФАН) повлияет на сферу онлайн, понятно, что сейчас в текущей ситуации тот тренд, который был долгие годы, на рост сферы онлайн, он серьезно ускорится, и те сервисы, которые развивались планомерно, сейчас будут развиваться гораздо более быстрыми темпами. Это тоже серьезное изменение жизни нашего глобального общества, — заключил Орешкин.

Ранее Орешкин заявил, что Россия имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы максимально быстро выйти из экономического кризиса, возникшего на фоне всемирной пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила «Газета.ру». По его мнение, текущая ситуация масштабнее мирового финансового кризиса, который возник в 2008-2009 годах. Однако российская экономика подошла к нему более серьезно, поясняет эксперт.