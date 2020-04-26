Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» COVID-19

Киев, 26 апреля. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса. Соответствующую публикацию эксперт сделал в соцсети Instagram.

Врач отметил, что для заражения необходимо попадание на конъюнктиву глаза или слизистые оболочки дыхательных путей человека определенного количества вирусов. По его словам, именно минимальное количество патогенов, которое вызывает заболевание, получило название «инфицирующая доза».

Комаровский объяснил, что эта доза зависит от множества факторов, в том числе от способа заражения, свойств самого вируса, наличия предшествующего опыта встреч с этим вирусом у организма. Телеведущий подчеркнул, что пока такого опыта с COVID-19 нет, для заболевания человеку достаточно небольшой «инфицирующей дозы».

«Повстречаться с одной такой «инфицирующей дозой» — это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни. Встретить сразу 10 «инфицирующих доз» — это уже реальный риск для жизни», — предупредил Комаровский.

Ранее телеведущий рассказал о правилах, которые позволят избежать заражения коронавирусом при походе в магазин, сообщила «Газета.ру».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости: поход в магазин, вынос мусора или выгул собаки.