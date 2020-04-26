Психолог Юсупова объяснила нежелание россиян носить маски в общественных местах

Москва, 26 апреля. Попытка убедить себя в том, что ситуация с распространением в мире коронавирусной инфекции менее страшнее, чем может показаться, заставляет людей отказаться от ношения масок. Об этом заявила психолог ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

Как объясняет психолог, подобное отрицание является одним из самых распространенных способов справиться со стрессом.

«Наиболее «удачливые» люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и все это было массовым помешательством», — поясняет Юсупова.

Однако специалист отмечает, что подобные люди не решают проблему с собственной тревожностью, и вместе с тем способны усложнить эпидемиологическую ситуацию. При этом она отметила, что аналогичная ситуация характерна не только для России. Так, например, во Франции в настоящее время статистика по заболеваемости выше, чем в Германии, где люди достаточно быстро последовали официальным рекомендациям властей, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее физики Аргоннской национальной лаборатории США проверили, насколько эффективно защищают самодельные маски. Результаты работы ученых опубликовал журнал ACS Nano.

При тестировании исследователи использовали специальную аэрозольную установку, которая распыляла в воздухе жидкости и частицы твердой материи. Эксперты проверили самодельные маски, сшитые из двух типов тканей, например, хлопка и шелка. Оказалось, что такая маска может задержать от 80% до 99% частиц аэрозолей.